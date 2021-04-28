Украина закупила импортной свинины на 13 млн долларов
Киев • УНН
КИӤВ. 28 апреля. УНН. Импорт свинины в Украину превышает экспорт в семь раз, сообщает Госстат, передает УНН.
Детали
Так, за первые три месяца года в Украину завезли свинины на 13 млн долларов в то время как экспорт свинины в течение отчетного периода составил 1,9 млн долларов. В денежном выражении импорт превышает экспорт в семь раз.
Директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко говорит, что Украина уже давно потребляет импортную свинину и зависима от других стран.
"Мы несколько экспортируем свинину, но частично и преимущественно в живом весе. В Грузию, например, в другие отдельные страны. А так мы импортозависимы по свинине уже много лет. Вообще, из всех видов мяса Украина полностью себя обеспечивает лишь курятиной" , - уточняет специалист.
Одна из причин - африканская чума свиней, которая заставляет фермеров вырезать поголовье.
"Из-за АЧС и отсутствия института ветеринарной медицины фермеры вынуждены вырезать свиней в больших масштабах", - говорит Дорошенко.
Несмотря на инвестиции в промышленное производство свинины, для обеспечения внутреннего спроса требуется 3-5 лет, добавляет он.
Дополнение
В Министерстве здравоохранения Украины рекомендуют украинцам ограничить потребление свинины до 500 грн в неделю, "поскольку существуют научные подтверждения опасных последствий регулярного потребления обработанных мясных продуктов и чрезмерного количества красного мяса".