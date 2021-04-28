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Україна закупила імпортної свинини на 13 млн доларів

Україна закупила імпортної свинини на 13 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Імпорт свинини в Україну перевищує експорт в сім разів, повідомляє Держстат, передає УНН.

Деталі

Так, за перші три місяці року в Україну завезли свинини на 13 млн доларів тоді як експорт свинини протягом звітного періоду склав 1,9 млн доларів. У грошовому вираженні імпорт перевищує експорт у сім разів.

Директор Асоціації постачальників торгових мереж Олексій Дорошенко каже, що Україна вже давно споживає імпортну свинину і залежна від інших країн.

"Ми дещо експортуємо свинину, але частково і переважно у живій вазі. В Грузію, наприклад, чи в інші окремі країни. А так ми імпортозалежні щодо свинини вже багато років. Взагалі, з усіх видів м'яса Україна повністю себе забезпечує лише курятиною", - уточнює фахівець.

Одна з причин - африканська чума свиней, яка змушує фермерів вирізати поголів’я.

"Через АЧС і відсутність інституту ветеринарної медицини фермери змушені вирізати свиней у великих масштабах", - каже Дорошенко.

Попри інвестиції в промислове виробництво свинини, для забезпечення внутрішнього попиту потрібно 3-5 років, додає він.

Доповнення

В Міністерстві охорони здоров’я України рекомендують українцям обмежити споживання свинини до 500 грн на тиждень, "оскільки існують наукові підтвердження небезпечних наслідків від регулярного споживання оброблених м’ясних продуктів та надмірної кількості червоного м’яса". 

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