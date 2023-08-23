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Украина призывает Еврокомиссию компенсировать фермерам стоимость логистики

Украина призывает Еврокомиссию компенсировать фермерам стоимость логистики

Киев • УНН

 • 1167227 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Власти Украины обратились в Еврокомиссию касательно компенсации стоимости логистики украинским фермерам в пересчете 30 евро на одну тонну. Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» сообщил первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, пишет УНН

Детали

Решение о компенсации Еврокомиссией логистических затрат на транспортировку агропродукции из Украины в морские порты Германии, Италии, Латвии, Литвы, Хорватии, Словении и Нидерландов улучшит возможности бесперебойного экспорта украинской агропродукции. Невозможно гарантировать мировую продовольственную безопасность без украинского зерна.

По его словам, в связи с заблокированными черноморскими портами стоимость транспортировки украинского зерна в дальние европейские порты для фермера очень дорогая. А дальнейшая доставка агропродукции из этих портов в страны Африки, Азии и Ближнего Востока – убыточна для украинского агрария.

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Цитата

«Минагрополитики и Правительство обратились в Еврокомиссию касательно компенсации стоимости логистики украинским фермерам в пересчете 30 евро на одну тонну. Предоставление таких субсидий, которые будут платить только при доставке продукции в дальние европейские порты, улучшит экспорт, в том числе, положительно повлияет на транзит через Польшу, Венгрию, Словакию и Болгарию», - сообщил Тарас Высоцкий.

Первый заместитель Министра также отметил, что Украина обратилась в Турцию, ООН и других международных партнеров по обеспечению экспорта украинского зерна.

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Напомним

Еврокомиссией до 15 сентября 2023 года введены ограничения экспорта 4 культур из Украины в 5 стран-соседей: Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию.

В то же время, пока неизвестно, продлят ли все эти страны блокировку после 15 сентября. На позиции продолжения блокировки настаивает польская сторона, однако, недавно появилась информация, что некоторые страны ЕС готовы к применению штрафных санкций к Польше, если она реализует свое решение единолично.

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс подчеркнул, что если Европейская комиссия откажется продлить эмбарго на импорт украинских зерновых в ЕС после 15 сентября, Польша закроет границу самостоятельно. По его мнению, решение о закрытии границы для украинских сельскохозяйственных товаров примут и другие прифронтовые страны.

“Даже если Европейская комиссия не примет такого решения, мы закроем границу для украинских продуктов после 15 сентября. Я думаю, что некоторые из 5 прифронтовых стран сделают то же самое. Это не против кого-то, а в интересах благосостояния польских фермеров”, - заявил Роберт Телюс.

По мнению украинских экспертов  и представителей агрокомплекса, в заявлениях Польши о блокировании украинского агроэкспорта мало экономики, ведь они вызваны предвыборным процессом в стране. А из-за важной роли фермеров в экономике ни один польский политик не будет игнорировать их накануне выборов.

В свою очередь президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко в комментарии УНН отметил, что, по его мнению, Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния не могут конкурировать с Украиной в агропромышленном комплексе, а блокированием украинского экспорта противоречат позиции Еврокомиссии и Европарламента.

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