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Украина призвала ЕС отменить ограничения на агроимпорт, предлагает консультации

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КИЕВ. 31 мая. УНН. Введенные ограничительные меры со стороны ЕС на экспорт украинской агропродукции должны быть отменены, решения должны быть найдены в консультациях с участием Украины. Об этом на заседании Совета ЕС по сельскому хозяйству сказал министр аграрной политики Украины Николай Сольский, заявление которого цитирует пресс-служба министерства, передает УНН.

По словам министра, продолжение со стороны ЕС запрета на экспорт сельскохозяйственных культур из Украины не является решением проблемы с перенасыщением приграничных стран украинским зерном. При этом такое решение может лишь усугубить проблему.

Цитата

«Введенные ограничительные меры должны быть отменены. И устойчивые решения должны быть найдены в консультациях с участием Украины. Нам нужно принимать все решения совместно, соблюдая принципы единства и режима внутреннего рынка ЕС», - сказал министр.

Детали

Сольский также призвал европейских коллег поддержать идею, которую озвучили Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, о создании консультационной платформы между Украиной и ЕС для обеспечения экспорта украинской аграрной продукции, на которой, по словам президента Еврокомиссии, будут обеспечены элементы солидарности по полному функционированию.

Министр поблагодарил 14 министров сельского хозяйства, которые подписали письмо, где высказаны замечания к подходу Еврокомиссии к решению вопроса.

Он также отметил, что по сравнению с прошлым, в этом году ожидается уменьшение на треть объемов экспорта зерновых и масличных культур из Украины до 46 млн тонн в год. Поэтому, Украина сможет экспортировать меньше зерна, чем в прошлом году на 40%.

Сольский подчеркнул, что перед принятием подобных решений необходимо проведение исследований согласно европейским правилам. «Мы абсолютно готовы к таким исследованиям, и мы просим ЕС действовать по правилам, которые ЕС установил», - подчеркнул он.

Он также отметил, что решения должны соответствовать положениям Соглашения об ассоциации и законодательству ЕС. «Политические аспекты не должны быть основными и не должны диктовать такие решения. Решения должны приниматься с учетом экономических факторов. Мы призываем к индивидуальному анализу и принятию наиболее эффективных других решений», - обратился к коллегам министр агрополитики Украины.

Как отметил Сольский, россия обязательно воспользуется возможностью еще больше навредить Украине и перекроет морские пути, как сделала это сразу после решения ЕС об ограничениях.

«Наш враг коварен и воюет на всех фронтах, в том числе и на продовольственном. Уже 8 мая, сразу после принятия ЕС решения об ограничениях, россияне на 10 дней полностью остановили работу зернового коридора. После этого решения часть портов уже не работают. Порт Южный заблокирован. Мы должны понимать, что продолжая запрет, мы автоматически уменьшаем работу морского зернового коридора. Поскольку россияне явно этим воспользуются, и мы соответственно увеличим проблему, которую нам все равно придется всем вместе решать», - подчеркнул министр.

Сольский привел цифры, свидетельствующие, что приграничные страны, которые запретили ввоз украинской сельскохозяйственной продукции, на самом деле в 2022 году укрепили свой экспортный потенциал, нарастили внутреннюю переработку и повысили конкурентоспособность животноводческого комплекса за счет импорта из Украины. В частности, Польша увеличила свой экспорт более чем на четверть, достигнув рекордной отметки - 47,5 млрд евро. Производство мяса птицы, в том числе благодаря украинскому зерну, увеличилось на 7,5%.

«Польша вместе с другими странами Восточной Европы, где введены ограничения, импортировали аграрной продукции (сельскохозяйственной и пищевой) из Украины на 7 миллиардов евро. Согласно экспертным оценкам из этого объема примерно 3,5 млрд евро составили зерновые и масличные, которые после перегрузки были экспортированы в другие страны. Если мы посмотрим на экспорт исключительно зерновых и масличных, то там 80% доля украинского транзита. При этом экспорт агропродукции из этих пяти стран вырос на 18 миллиардов евро за 2022 год», - отметил Сольский.

Напомним

Венгрия обратилась к ЕС с просьбой продлить ограничения на импорт украинских зерновых и масличных культур для пяти стран Восточной Европы как минимум до конца 2023 года.

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