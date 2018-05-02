Украина призвала ООН исключить из отчетов РФ по климату данные о Крыме

Как сообщается, украинские делегаты обвинили Россию и ООН в нарушении международных норм путем публикации климатических отчетов, включающих данные по парниковым газам с Крымского полуострова.

“Мы просим секретариат (ООН) не размещать на своем веб-сайте любые документы, которые могут быть истолкованы, как признание какого-либо изменения статуса (Крыма)”, — цитирует портал представителя Украины.

Украинская сторона была поддержана заявлениями США, Австралии и Канады.

Делегация Украины отметила, что наличие документов, которые пока доступны на портале ООН, “следует рассматривать как дальнейшее нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, а также нарушение основных норм и принципов международного права”. В свою очередь, российская делегация обвинила Украину в “политизации работы” в рамках конвенции ООН об изменении климата.

Climate Home News сообщает, что не получили в ООН ответа на вопрос о том, планируют там реагировать на украинскую жалобу.

Как сообщал УНН, Россия хочет от ОБСЕ доклад о проявлениях неонацизма в Украине.