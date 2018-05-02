Україна закликала ООН виключити зі звітів РФ щодо клімату дані про Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Українська делегація на конференції про кліматичні зміни в Бонні закликала ООН виключити з російських звітів дані про анексований Крим. Про це напередодні повідомив портал Climate Home News, передає УНН.
Як повідомляється, українські делегати звинуватили Росію і ООН в порушенні міжнародних норм шляхом публікації кліматичних звітів, що включають дані по парниковим газам із Кримського півострова.
“Ми просимо секретаріат (ООН) не розміщувати на своєму веб-сайті будь-які документи, що можуть бути витлумачені, як визнання якої-небудь зміни статусу (Криму)”, — цитує портал представника України.
Українська сторона була підтримана заявами США, Австралії і Канади.
Делегація України зазначила, що наявність документів, що наразі доступні на порталі ООН, “слід розглядати, як подальше порушення суверенітету і територіальної цілісності України, а також порушення основних норм і принципів міжнародного права”. У свою чергу, російська делегація звинуватила Україну в “політизації роботи” в рамках конвенції ООН про зміну клімату.
Climate Home News повідомляє, що не отримали в ООН відповіді на питання про те, чи планують там реагувати на українську скаргу.
Як повідомляв УНН, Росія хоче від ОБСЄ доповідь про прояви неонацизму в Україні.