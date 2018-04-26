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Росія хоче від ОБСЄ доповідь про прояви неонацизму в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ (СММ) повинна підготувати тематичну доповідь про прояви радикального націоналізму, неонацизму і расової нетерпимості в Україні. Про це заявив у четвер постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич на засіданні постійної ради організації у Відні, з посиланням на ТАСС повідомляє УНН.

Росія хоче від ОБСЄ доповідь про прояви неонацизму в Україні

"Давно назріла тематична доповідь СММ про прояви радикального націоналізму, неонацизму і расової нетерпимості в Україні. Доцільно інтенсифікувати наглядову діяльність в місцях компактного проживання нацменшин. Потрібно моніторинг ситуації з російською мовою і мовами меншин", - заявив Лукашевич.

Крім того, дипломат додав, що "дискримінаційний закон про освіту серйозно порушив права російськомовного населення і проживаючих в Україні нацменшин, які виявилися позбавлені можливості отримувати освіту рідною мовою".

"Це грубе нехтування зобов'язань ОБСЄ та української конституції", - заявив постпред.

"Уваги СММ заслуговують напади на православну церкву, переслідування журналістів, обмеження свободи слова, перешкоди незалежному правосуддю. Бачимо, що місія стежить за справами Муравицького, Щепи та Савченко. Пропонуємо спостерігачам в рамках цієї роботи відвідати їх в тюрмах. Вимагає уваги і стан численних інших політв'язнів в Україні", - заявив постпред РФ при ОБСЄ.

Як повідомляв УНН, ООН, ОБСЄ і Рада Європи не відреагували на звернення уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової в зв’язку з рішенням влади України про недопуск громадян Росії, які не є дипломатами, голосувати в дипустановах РФ в країні.

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