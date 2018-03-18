ООН, ОБСЄ і Рада Європи проігнорували звернення РФ щодо російських виборів в Україні

КИЇВ. 18 березня. УНН. ООН, ОБСЄ і Рада Європи не відреагували на звернення уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової в зв’язку з рішенням влади України про недопуск громадян Росії, які не є дипломатами, голосувати в дипустановах РФ в країні. Про це вона заявила журналістам у неділю, передає УНН з посиланням на ТАСС.