ООН, ОБСЄ і Рада Європи проігнорували звернення РФ щодо російських виборів в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. ООН, ОБСЄ і Рада Європи не відреагували на звернення уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової в зв’язку з рішенням влади України про недопуск громадян Росії, які не є дипломатами, голосувати в дипустановах РФ в країні. Про це вона заявила журналістам у неділю, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Я не отримала відповідей поки ні від кого. Офіційної реакції ніде не було”, — сказала вона.
Уповноважений з прав людини пообіцяла повторно звернутися в ООН, в БДІПЛ, ОБСЄ і Ради Європи, висловивши обурення тим, що російські дипломатичні представництва в Україні блоковані поліцією і громадяни РФ не допускаються на голосування у виборах президента Росії.
Нагадаємо, у МЗС України напередодні повідомили, що якщо росіяни, які не є дипломатами, хочуть голосувати, то вони мають їхати на вибори президента РФ до Російської Федерації.