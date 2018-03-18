ООН, ОБСЕ и Совет Европы проигнорировали обращение РФ касательно российских выборов в Украине

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 3020 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 11028 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 57734 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 71113 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101540 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108916 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116414 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121791 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132902 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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ООН, ОБСЕ и Совет Европы проигнорировали обращение РФ касательно российских выборов в Украине

ООН, ОБСЕ и Совет Европы проигнорировали обращение РФ касательно российских выборов в Украине

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КИЕВ. 18 марта. УНН. ООН, ОБСЕ и Совет Европы не отреагировали на обращение уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой в связи с решением властей Украины о недопуске граждан России, которые не являются дипломатами, голосовать в дипучреждениях РФ в стране. Об этом она заявила журналистам в воскресенье, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Я не получила ответов пока ни от кого. Официальной реакции нигде не было", - сказала она.

Уполномоченный по правам человека пообещала повторно обратиться в ООН, в ОБСЕ, ОБСЕ и Совет Европы, выразив возмущение тем, что российские дипломатические представительства в Украине блокированы полицией и граждане РФ не допускаются на голосование в выборах президента России.

Напомним, в МИД Украины накануне сообщили, что если россияне, которые не являются дипломатами, хотят голосовать, то они должны ехать на выборы президента РФ в Российской Федерации.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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