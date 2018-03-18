ООН, ОБСЕ и Совет Европы проигнорировали обращение РФ касательно российских выборов в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. ООН, ОБСЕ и Совет Европы не отреагировали на обращение уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой в связи с решением властей Украины о недопуске граждан России, которые не являются дипломатами, голосовать в дипучреждениях РФ в стране. Об этом она заявила журналистам в воскресенье, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Я не получила ответов пока ни от кого. Официальной реакции нигде не было", - сказала она.
Уполномоченный по правам человека пообещала повторно обратиться в ООН, в ОБСЕ, ОБСЕ и Совет Европы, выразив возмущение тем, что российские дипломатические представительства в Украине блокированы полицией и граждане РФ не допускаются на голосование в выборах президента России.
Напомним, в МИД Украины накануне сообщили, что если россияне, которые не являются дипломатами, хотят голосовать, то они должны ехать на выборы президента РФ в Российской Федерации.