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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия хочет от ОБСЕ доклад о проявлениях неонацизма в Украине

Киев • УНН

 • 11241 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) должна подготовить тематический доклад о проявлениях радикального национализма, неонацизма и расовой нетерпимости в Украине. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации в Вене, со ссылкой на ТАСС сообщает УНН.

Россия хочет от ОБСЕ доклад о проявлениях неонацизма в Украине

"Давно назрел тематический доклад СММ о проявлениях радикального национализма, неонацизма и расовой нетерпимости в Украине. Целесообразно интенсифицировать надзорную деятельность в местах компактного проживания нацменьшинств. Нужно мониторинг ситуации с русским языком и языками меньшинств", - заявил Лукашевич.

Кроме того, дипломат добавил, что "дискриминационный закон об образовании серьезно нарушил права русскоязычного населения и проживающих в Украине нацменьшинств, которые оказались лишены возможности получать образование на родном языке".

"Это грубое пренебрежение обязательств ОБСЕ и украинской конституции", - заявив постпред.

"Внимания СММ заслуживают нападения на православную церковь, преследование журналистов, ограничение свободы слова, препятствия независимому правосудию. Видим, что миссия следит за делами Муравицкого, Щепы и Савченко. Предлагаем наблюдателям в рамках этой работы посетить их в тюрьмах. Требует внимания и состояние многочисленных других политзаключенных в Украине", - заявил постпред РФ при ОБСЕ.

Как сообщал УНН, ООН, ОБСЕ и Совет Европы не отреагировали на обращение уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой в связи с решением властей Украины о недопуске граждан России, которые не являются дипломатами, голосовать в дипучреждениях РФ в стране.

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