Украина призвала Чехию обратить внимание на налаживание "турпоездок" в оккупированный Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Посольство Украины в Чешской Республике напомнило, что посещение некоторыми чешскими гражданами оккупированного Крыма незаконно и власти Чехии должны обратить внимание на эту проблему. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление Посольства Украины в Чехии.
“Посольство Украины в Чешской Республике обратило внимание на сообщения некоторых „средств массовой информации“ в оккупированном Россией Крыму о незаконном посещении отдельными гражданами Чехии оккупированного полуострова ... Ожидаем, что действия указанных лиц получат осуждение со стороны компетентных чешских органов и чешской общественности”, — говорится в заявлении.
Также, в документе отмечают, что большинство участников этой группы уже не впервые нарушают украинское законодательство относительно посещения оккупированной территории Автономной Республики Крым. И напоминается, что за нарушение порядка въезда на оккупированные территории предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.
“Особое беспокойство вызывают сообщения о том, что участники группы якобы обсудили с представителями российской оккупационной власти вопрос о „налаживании поездок туристических групп“ из Чехии в оккупированный Крыма, что было бы прямым нарушением режима санкций ЕС”, — отмечается в заявлении.
Кроме того, в посольстве призывают компетентные органы Чешской Республики проверить эту информацию и, в случае ее подтверждения, принять соответствующие меры к лицам, которые призывают к нарушению санкций или уже их нарушают. По имеющейся информации, в составе группы нарушителей украинского законодательства были и лица среди руководства так называемой “Всемирного Совета Подкарпатских русинов”, с которыми недавно встретился Президент Чешской Республики.
“К сожалению, это является еще одним подтверждением того, что эта организация действует в русле и, очевидно, под руководством Кремля, с целью дестабилизации ситуации в Украине”, — сообщают в заявлении.
Ранее, некоторые СМИ сообщали, что в Евпаторию в оккупированном Крыму приехала делегация из Чехии. В ее состав вошли представители торговой палаты городов Усти-над-Лабем, члены Чешского союза борцов за свободу и общественники.
Напомним, депутаты немецкого парламента — Бундестага и земельных парламентов ФРГ посетят в ноябре 2019 года оккупирован Россией Крым.