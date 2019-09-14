Депутати з Німеччини збираються відвідати Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Депутати німецького парламенту - Бундестагу і земельних парламентів ФРН відвідають в листопаді 2019 року окупований Росією Крим. Про це повідомив голова комітету з питань міжнаціональних відносин так званого державного ради республіки, підконтрольного Росії, глава національно-культурної автономії німців Криму Юрій Гемпель, інформує УНН з посиланням на ТАСС.
"У листопаді 2019 року в нас буде делегація, в складі якої будуть чинні депутати Бундестагу та земельних парламентів. Це буде перший візит делегації в такому складі", - повідомив Гемпель, зазначивши, що в ході візиту очікуються зустрічі делегації з російською окупаційною владою в Криму та громадськістю. Він не уточнив склад делегації та її чисельність.
Нагадаємо, у Німеччині створюється “координаційна рада друзів Криму”, до якої увійдуть представники Німеччини, Австрії та Швейцарії.