Депутаты из Германии собираются посетить Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Депутаты немецкого парламента - Бундестага и земельных парламентов ФРГ посетят в ноябре 2019 года оккупированный Россией Крым. Об этом сообщил председатель комитета по межнациональным отношениям так называемого государственного совета республики, подконтрольного России, глава национально-культурной автономии немцев Крыма Юрий Гемпель, информирует УНН со ссылкой на ТАСС.
"В ноябре 2019 года у нас будет делегация, в составе которой будут действующие депутаты Бундестага и земельных парламентов. Это будет первый визит делегации в таком составе", - сообщил Гемпель, отметив, что в ходе визита ожидаются встречи делегации с российскими оккупационными властями в Крыму и общественностью. Он не уточнил состав делегации и ее численность.
Напомним, в Германии создается "координационный совет друзей Крыма", в который войдут представители Германии, Австрии и Швейцарии