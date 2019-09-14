Депутаты из Германии собираются посетить Крым

"В ноябре 2019 года у нас будет делегация, в составе которой будут действующие депутаты Бундестага и земельных парламентов. Это будет первый визит делегации в таком составе", - сообщил Гемпель, отметив, что в ходе визита ожидаются встречи делегации с российскими оккупационными властями в Крыму и общественностью. Он не уточнил состав делегации и ее численность.

Напомним, в Германии создается "координационный совет друзей Крыма", в который войдут представители Германии, Австрии и Швейцарии