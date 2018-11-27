Делегация немецкого бундестага хочет посетить Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Немецкий депутат партии "Народная дипломатия", руководитель партии фракции левых в горсовете Квакенбрюк Андреас Маурер на встрече с российским так называемым сенатором от Севастополя Ольгой Тимофеевой заявил, что в следующем году Крым посетит немецкая делегация. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета Федерации РФ, передает УНН.
"Участники встречи обменялись мнениями по поводу отношения различных политических сил Германии к крымскому вопросу. Андреас Маурер рассказал, что делегация Бундестага планирует посетить Крым в следующем году", - говорится в сообщении.
Немецкий политик рассказал также о том, что в Германии создается "Координационный Совет друзей Крыма", в который войдут представители Германии, Австрии и Швейцарии, пишет пресс-служба.
"Совет рассчитывает получить высший уровень аккредитации, который подразумевает реализацию общественно значимых инициатив. Если мы получим этот статус, это будет сигналом к признанию сотрудничества с Крымом общественно значимым для Германии", - цитирует Маурера пресс-служба.
Как сообщал УНН, в прошлом месяце министерство иностранных дел Украины выпустило заявление в связи с визитом "официальной делегации" так называемой "власти" Крыма в Сирию.