Делегация немецкого бундестага хочет посетить Крым

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 92742 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104989 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 140287 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137706 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132937 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126693 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165457 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117965 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141547 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145355 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Делегация немецкого бундестага хочет посетить Крым

Делегация немецкого бундестага хочет посетить Крым

Киев  •  УНН

 • 8934 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Немецкий депутат партии "Народная дипломатия", руководитель партии фракции левых в горсовете Квакенбрюк Андреас Маурер на встрече с российским так называемым сенатором от Севастополя Ольгой Тимофеевой заявил, что в следующем году Крым посетит немецкая делегация. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета Федерации РФ, передает УНН.

"Участники встречи обменялись мнениями по поводу отношения различных политических сил Германии к крымскому вопросу. Андреас Маурер рассказал, что делегация Бундестага планирует посетить Крым в следующем году", - говорится в сообщении.

Немецкий политик рассказал также о том, что в Германии создается "Координационный Совет друзей Крыма", в который войдут представители Германии, Австрии и Швейцарии, пишет пресс-служба.

"Совет рассчитывает получить высший уровень аккредитации, который подразумевает реализацию общественно значимых инициатив. Если мы получим этот статус, это будет сигналом к ​​признанию сотрудничества с Крымом общественно значимым для Германии", - цитирует Маурера пресс-служба.

Как сообщал УНН, в прошлом месяце министерство иностранных дел Украины выпустило заявление в связи с визитом "официальной делегации" так называемой "власти" Крыма в Сирию.

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