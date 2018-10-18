МЗС України засудило візит окупаційної адміністрації Криму до Сирії

“Україна рішуче засуджує офіційні контакти Сирійської Арабської Республіки з окупаційною адміністрацією АР Крим”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у період з 15 по 16 жовтня 2018 року у Сирійській Арабській Республіці, на запрошення Міністра економічного розвитку та зовнішньої торгівлі Сирії Самера аль-Халіля, перебувала т.зв. “офіційна делегація” окупаційної влади Криму на чолі з С.Аксьоновим.

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У цьому зв’язку МЗС України заявляє, що проведення сирійськими офіційними особами переговорів з представниками окупаційної влади Криму, у тому числі, підписання з ними т.зв. “меморандуму про співробітництво між „Радою міністрів“ Криму та Кабінетом міністрів САР у торговельно-економічній сфері”, є грубим порушенням державного суверенітету України, втручанням у її внутрішні справи, а також порушенням основоположних норм і принципів міжнародного права, у тому числі, закріплених у статуті ООН, а також положень резолюцій ГА ООН від 27.03.2014 A/RES/68/262 “Територіальна цілісність України”, від 19.12.2016 №A/RES/71/205 “Положення в області прав людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (Україна)”, від 19.12.2017 №A/RES/72/190 “Положення в області прав людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна”.

МЗС України вважає, що згадані протиправні дії сирійської сторони, якими влада Сирії намагається догодити чинному російському режиму, завдають непоправної шкоди дипломатичним відносинам між Україною та Сирійською Арабською Республікою.

Відповідну ноту протесту МЗС України передано сирійській стороні.

Як повідомляв УНН, раніше посольство України засудило незаконний візит делегації із Швейцарії до окупованого Криму.