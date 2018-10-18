МИД Украины осудило визит оккупационной администрации Крыма в Сирию

“Украина решительно осуждает официальные контакты Сирийской Арабской Республики с оккупационной администрацией АР Крым”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в период с 15 по 16 октября 2018 года в Сирийской Арабской Республике, по приглашению Министра экономического развития и внешней торговли Сирии Самер аль-Халиля, находилась т.н. “официальная делегация” оккупационной власти Крыма во главе с С.Аксеновым.

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В этой связи МИД Украины заявляет, что проведение сирийскими официальными лицами переговоров с представителями оккупационной власти Крыма, в том числе, заключения с ними т.н. “Меморандума о сотрудничестве между ”Советом министров“ Крыма и Кабинетом министров САР в торгово-экономической сфере”, является грубым нарушением государственного суверенитета Украины, вмешательством в ее внутренние дела, а также нарушением основополагающих норм и принципов международного права, в том числе, закрепленных в уставе ООН, а также положений резолюций ГА ООН от 27.03.2014 A / RES / 68/262 “Территориальная целостность Украины”, от 19.12.2016 №A / RES / 71/205 “Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)”, от 19.12.2017 №A / RES / 72 / 190 “Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина”.

МИД Украины считает, что упомянутые противоправные действия сирийской стороны, которыми власти Сирии пытаются угодить действующему российскому режиму, наносят непоправимый вред дипломатическим отношениям между Украиной и Сирийской Арабской Республикой.

Соответствующая нота протеста МИД Украины была передана сирийской стороне.

Как сообщал УНН, ранее посольство Украины осудило незаконный визит делегации из Швейцарии в оккупированный Крым.