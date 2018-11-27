Делегація німецького бундестагу хоче відвідати Крим

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Німецький депутат партії “Народна дипломатія”, керівник партії фракції лівих у міськраді Квакенбрюк Андреас Маурер на зустрічі з російським так званим сенатором від Севастополя Ольгою Тимофєєвою заявив, що наступного року Крим відвідає німецька делегація. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Ради Федерації РФ, передає УНН.