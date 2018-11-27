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Делегація німецького бундестагу хоче відвідати Крим

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Німецький депутат партії “Народна дипломатія”, керівник партії фракції лівих у міськраді Квакенбрюк Андреас Маурер на зустрічі з російським так званим сенатором від Севастополя Ольгою Тимофєєвою заявив, що наступного року Крим відвідає німецька делегація. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Ради Федерації РФ, передає УНН.

“Учасники зустрічі обмінялися думками з приводу ставлення різних політичних сил Німеччини до кримського питання. Андреас Маурер розповів, що делегація Бундестагу планує відвідати Крим в наступному році”, — йдеться в повідомленні.

Німецький політик розповів також про те, що в Німеччині створюється “Координаційна Рада друзів Криму”, до якої увійдуть представники Німеччини, Австрії та Швейцарії, пише прес-служба.

“Рада розраховує отримати вищий рівень акредитації, який має на увазі реалізацію суспільно значущих ініціатив. Якщо ми отримаємо цей статус, це буде сигналом до визнання співпраці з Кримом суспільно значущим для Німеччини”, — цитує Маурера прес-служба.

Як повідомляв УНН, минулого місяця міністерство закордонних справ України випустило заяву у зв’язку з візитом “офіційної делегації” так званої “влади” Криму до Сирії.

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