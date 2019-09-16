Україна закликала Чехію звернути увагу на налагодження "турпоїздок" в окупований Крим

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Посольство України в Чеській Республіці нагадало, що відвідання деякими чеськими громадянами окупованого Криму є незаконним і влада Чехії повинна звернути увагу на дану проблему. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву Посольства України в Чехії.