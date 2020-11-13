Украина за три квартала сократила экспорт товаров на 5,6%, импорт - на 14,3%
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В январе-сентябре этого года экспорт Украиной товаров упал на 5,6% против аналогичного периода прошлого года - до 35 млрд долл., импорт - на 14,3%, до почти 38 млрд долл. Дефицит внешней торговли товарами за этот период сократился в более чем 2,4 раза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
"За 9 месяцев 2020 года экспорт товаров составил 35 017,8 млн долл. США, или 94,4% по сравнению с 9 месяцами 2019 года, импорт - 37 962,1 млн долл., или 85,7%. Отрицательное сальдо составило 2 944,3 млрд долл. (за 9 месяцев 2019 года также отрицательное - 7 204,0 млн долл.) ", - говорится в сообщении.
Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,92 (за 9 месяцев 2019 года - 0,84).
Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 230 стран мира.
Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, коронакризис бьет по внешней торговле Украины, в январе-октябре зафиксирован спад в 9%.