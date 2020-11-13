Україна за три квартали скоротила експорт товарів на 5,6%, імпорт - на 14,3%

"За 9 місяців 2020 року експорт товарів становив 35 017,8 млн дол. США, або 94,4% порівняно із 9 місяцями 2019 року, імпорт – 37 962,1 млн дол., або 85,7%. Негативне сальдо становило 2 944,3 млн дол. (за 9 місяців 2019 року також негативне – 7 204,0 млн дол.)", - йдеться у повідомленні.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,92 (за 9 місяців 2019 року – 0,84).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 230 країн світу.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, коронакриза б'є по зовнішній торгівлі України, у січні-жовтні зафіксовано спад у 9%.