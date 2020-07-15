Украина за полгода сократила импорт товаров на 12%
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. За первую половину 2020 года товарооборот Украины достиг 47,3 млрд долл., при этом импорт составил 24,3 млрд долл., что на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.
"За первую половину 2020 года товарооборот Украины составил 47,3 млрд долл. В Украину импортировали товаров на более 24,3 млрд долл. (по сравнению с первым полугодием 2019 года импорт уменьшился на 3,4 млрд долл. или на 12%). Экспортировали из Украины на 23 млрд долл. (уменьшение экспорта составило 1,6 млрд долл. или на 6%)", - говорится в сообщении.
Соответственно, сальдо (разница между импортом и экспортом) - отрицательное - 1,4 млрд долл.
Больше всего импортировали из:
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- Китая - 15% от общего импорта
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- Германии - 9%
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- Российской Федерации - 9%.
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Чаще всего импортировали:
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- Топлива минеральные; нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные;
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- Реакторы ядерные, котлы, машины, оборудование и механические устройства; их части;
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- Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и оборудование.
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Главные партнеры по экспорту:
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- Китай - 13% от общего экспорта
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- Польша - 6%
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- Российская Федерация - 6%.
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Чаще всего экспортировали:
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- Зерновые культуры;
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- Черные металлы;
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- Жиры и масла животного или растительного происхождения; продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения
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Напомним, по данным Минфина, таможня впервые в этом году выполнила план поступлений.