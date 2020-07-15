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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 103225 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112618 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 117504 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116942 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142175 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104411 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102853 просмотра

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4 марта, 08:59 • 105119 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102301 просмотра

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Украина за полгода сократила импорт товаров на 12%

Украина за полгода сократила импорт товаров на 12%

Киев  •  УНН

 • 20372 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. За первую половину 2020 года товарооборот Украины достиг 47,3 млрд долл., при этом импорт составил 24,3 млрд долл., что на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

"За первую половину 2020 года товарооборот Украины составил 47,3 млрд долл. В Украину импортировали товаров на более 24,3 млрд долл. (по сравнению с первым полугодием 2019 года импорт уменьшился на 3,4 млрд долл. или на 12%). Экспортировали из Украины на 23 млрд долл. (уменьшение экспорта составило 1,6 млрд долл. или на 6%)", - говорится в сообщении.

Соответственно, сальдо (разница между импортом и экспортом) - отрицательное - 1,4 млрд долл.

Больше всего импортировали из:

  • Китая - 15% от общего импорта
  • Германии - 9%
  • Российской Федерации - 9%.

Чаще всего импортировали:

  • Топлива минеральные; нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные;
  • Реакторы ядерные, котлы, машины, оборудование и механические устройства; их части;
  • Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и оборудование.

Главные партнеры по экспорту:

  • Китай - 13% от общего экспорта
  • Польша - 6%
  • Российская Федерация - 6%.

Чаще всего экспортировали:

  • Зерновые культуры;
  • Черные металлы;
  • Жиры и масла животного или растительного происхождения; продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения

Напомним, по данным Минфина, таможня впервые в этом году выполнила план поступлений.

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