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Україна за пів року скоротила імпорт товарів на 12%

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. За першу половину 2020 року товарообіг України сягнув 47,3 млрд дол., при цьому імпорт становив 24,3 млрд дол., що на 12% менше проти аналогічного періоду роком раніше. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державної митної служби України.

"За першу половину 2020 року товарообіг України склав 47,3 млрд дол. В Україну імпортували товарів на понад 24,3 млрд дол. (у порівнянні з першим півріччям 2019 р. імпорт зменшився на 3,4 млрд дол. або на 12%). Експортували з України на 23 млрд дол. (зменшення експорту склало 1,6 млрд дол. або на 6%)", - йдеться у повідомленні.

Відповідно, сальдо (різниця між імпортом та експортом) — від'ємне — 1,4 млрд дол.

Найбільше імпортували з:

  • Китаю – 15% від загального імпорту
  • Німеччини – 9%
  • Російської Федерації – 9%.

Найчастіше імпортували:

  • Палива мінеральні; нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні;
  • Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини;
  • Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання.

Головні партнери з експорту:

  • Китай – 13% від загального експорту
  • Польща – 6%
  • Російська Федерація – 6%.

Найчастіше експортували:

  • Зернові культури;
  • Чорні метали;
  • Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження

Нагадаємо, за даними Мінфіну, митниця вперше цього року виконала план надходжень.

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