Україна за пів року скоротила імпорт товарів на 12%

"За першу половину 2020 року товарообіг України склав 47,3 млрд дол. В Україну імпортували товарів на понад 24,3 млрд дол. (у порівнянні з першим півріччям 2019 р. імпорт зменшився на 3,4 млрд дол. або на 12%). Експортували з України на 23 млрд дол. (зменшення експорту склало 1,6 млрд дол. або на 6%)", - йдеться у повідомленні.

Відповідно, сальдо (різниця між імпортом та експортом) — від'ємне — 1,4 млрд дол.

Найбільше імпортували з:



Китаю – 15% від загального імпорту



Німеччини – 9%



Російської Федерації – 9%.



Найчастіше імпортували:



Палива мінеральні; нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні;



Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини;



Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання.



Головні партнери з експорту:



Китай – 13% від загального експорту



Польща – 6%



Російська Федерація – 6%.



Найчастіше експортували:



Зернові культури;



Чорні метали;



Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження



Нагадаємо, за даними Мінфіну, митниця вперше цього року виконала план надходжень.