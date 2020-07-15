Україна за пів року скоротила імпорт товарів на 12%
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. За першу половину 2020 року товарообіг України сягнув 47,3 млрд дол., при цьому імпорт становив 24,3 млрд дол., що на 12% менше проти аналогічного періоду роком раніше. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державної митної служби України.
"За першу половину 2020 року товарообіг України склав 47,3 млрд дол. В Україну імпортували товарів на понад 24,3 млрд дол. (у порівнянні з першим півріччям 2019 р. імпорт зменшився на 3,4 млрд дол. або на 12%). Експортували з України на 23 млрд дол. (зменшення експорту склало 1,6 млрд дол. або на 6%)", - йдеться у повідомленні.
Відповідно, сальдо (різниця між імпортом та експортом) — від'ємне — 1,4 млрд дол.
Найбільше імпортували з:
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- Китаю – 15% від загального імпорту
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- Німеччини – 9%
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- Російської Федерації – 9%.
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Найчастіше імпортували:
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- Палива мінеральні; нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні;
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- Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини;
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- Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання.
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Головні партнери з експорту:
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- Китай – 13% від загального експорту
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- Польща – 6%
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- Російська Федерація – 6%.
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Найчастіше експортували:
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- Зернові культури;
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- Чорні метали;
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- Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження
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Нагадаємо, за даними Мінфіну, митниця вперше цього року виконала план надходжень.