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Украина с Советом Европы готовят спецдоклад о положении национальных меньшинств в государстве

Украина с Советом Европы готовят спецдоклад о положении национальных меньшинств в государстве

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. Офис омбудсмена совместно с Советом Европы готовит спецдоклад о положении национальных меньшинств и коренных народов в Украине. Об этом заявил Уполномоченный ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец во время форума “Защита национальных меньшинств (сообществ) в Украине: от улучшения правовой базы, в соответствии со стандартами Совета Европы” в Кракове, сообщает УНН.

Детали

На мероприятии Украина представила документ - “Исследование о положении национальных сообществ и коренных народов на ВОТ Украины”. В нем собраны материалы из медиа, социальных сетей, показаний свидетелей тех событий, которые происходили и продолжают происходить на ВОТ.

Также Офис омбудсмена совместно с Советом Европы готовит специальный доклад о положении национальных меньшинств (сообществ) и коренных народов на территории всей Украины.

Как отметил омбудсмен, самым большим вызовом для соблюдения прав национальных сообществ, коренных народов стала война россии против Украины.

“От вооруженной агрессии рф пострадали представители всех национальностей, проживающих на территории Украины. А населенные пункты с компактным проживанием национальных меньшинств (сообществ) в зоне активных боевых действий и под временной оккупацией рф подверглись гуманитарной катастрофе, уничтожению и террору”, - отметил Лубинец.

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Кроме того, как отметил омбудсмен, Украина усиливает законодательное регулирование и государственную политику по вопросам защиты национальных меньшинств. Речь идет о совершенствовании нормативно-правовых актов, в частности закона «О национальных меньшинствах (сообществах) Украины» с учетом большей части замечаний Венецианской комиссии, а также принятие других законов, которые предотвращают дискриминационные проявления.

Также для улучшения взаимодействия с гражданским обществом создан Экспертный совет по вопросам национальных меньшинств и коренных народов в состав которого входят более 30 представителей.

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