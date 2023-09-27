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Україна з Радою Європи готують спецдоповідь про становище національних меншин в державі

Україна з Радою Європи готують спецдоповідь про становище національних меншин в державі

Київ • УНН

 • 181265 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Офіс омбудсмена спільно з Радою Європи готує спецдоповідь про становище національних меншин і корінних народів в Україні. Про це заявив Уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубінець під час форуму “Захист національних меншин (спільнот) в Україні: від покращення правової бази, відповідно до стандартів Ради Європи” у Кракові, повідомляє УНН.

Деталі

На заході Україна представила документ - “Дослідження щодо становища національних спільнот та корінних народів на ТОТ України”. У ньому зібрані матеріали з медіа, соціальних мереж, показань свідків тих подій, що відбувались і продовжують відбуватись на ТОТ.

Також Офіс омбудсмена спільно з Радою Європи готує спеціальну доповідь про становище національних меншин (спільнот) і корінних народів на території всієї України.

Як зазначив омбудсмен, найбільшим викликом для дотримання прав національних спільнот, корінних народів стала війна росії проти України.

“Від збройної агресії рф постраждали представники всіх національностей, які проживають на території України. А населені пункти з компактним проживанням національних меншин (спільнот) у зоні активних бойових дій та під тимчасовою окупацією рф зазнали гуманітарної катастрофи, нищення й терору”, - зауважив Лубінець.

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Крім того, як зазначив омбудсмен, Україна посилює законодавче регулювання та державну політику з питань захисту національних меншин. Йдеться про вдосконалення нормативно-правових актів, зокрема закону «Про національні меншини (спільноти) України» з врахуванням більшої частини зауважень Венеційської комісії, а також ухвалення інших законів, які запобігають дискримінаційним проявам.

Також для покращення взаємодії з громадянським суспільством створена Експертна рада з питань національних меншин та корінних народів до складу якої входять понад 30 представників.

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