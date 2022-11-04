Украина уже получила 700 генераторов от доноров, еще 900 доставят в ближайшее время

Шмыгаль сообщил, что в подземных газохранилищах достаточно ресурса. Накоплено 14,5 млрд кубов газа. Он отметил, что, учитывая ожидаемые зарубежные поставки, этих объемов хватит, чтобы пройти отопительный сезон.

Цитата

«Мы готовимся к любым сценариям. Накапливаем оборудование для генерации энергии при чрезвычайных ситуациях. Вчера провели координационное совещание по структурам ООН и USAID. Говорили о подготовке к зиме. От доноров уже получили 700 генераторов. Еще 900 будут доставлены от них в ближайшее время», - рассказал Шмигаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шмыгаль поставил задачу новому главе "Натофгаза" Чернышову

Шмыгаль сообщил, что пройти стабильно отопительный сезон и обеспечить людей светом, водой и газом — это сейчас одна из главных задач.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский сообщал, что в этом году зима в Украине будет сложной, но власть работает для того, чтобы подготовиться к этому периоду: накапливает газ, уголь и все необходимое.