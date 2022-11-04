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Україна вже отримала 700 генераторів від донорів, ще 900 доставлять найближчим часом

Україна вже отримала 700 генераторів від донорів, ще 900 доставлять найближчим часом

Київ • УНН

 • 237385 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Україна від донорів отримала 700 генераторів. Ще 900 буде доставлено від них найближчим часом. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає УНН.

Шмигаль повідомив, що у підземних газосховищах достатньо ресурсу. Накопичено 14,5 млрд кубів газу. Він зазначив, що враховуючи очікувані зарубіжні поставки, цих обсягів вистачить, аби пройти опалювальний сезон.

Цитата

«Ми готуємося до будь-яких сценаріїв. Накопичуємо обладнання для генерації енергії у разі надзвичайних ситуацій. Вчора провели координаційну нараду зі структурами ООН та USAID. Говорили про підготовку до зими. Від донорів вже отримали 700 генераторів. Ще 900 буде доставлено від них найближчим часом», - розповів Шмигаль.

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Шмигаль повідомив, що пройти стабільно опалювальний сезон і забезпечити людей світлом, водою та газом — це зараз одне з головних завдань.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що цього року зима в Україні буде складною, але влада працює для того, аби підготуватися до цього періоду: накопичує газ, вугілля та все необхідне.

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