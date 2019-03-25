Украина потеряла нападающего перед матчем с Люксембургом

В будущем противостоянии не сможет принять участие представитель турецкого “Кайсериспора” Артем Кравец, у которого начались спазмы мышци голени. Нападающий не сможет помочь команде в матче и вечером покинул расположение “сине-желтых”.

Примечательно, что Кравец начал выступления за взрослую сборную Украины с 2011 года и за этот промежуток сыграл 22 матча и забил 8 голов.

Как сообщал УНН, полузащитник Марлос также из-за проблем со здоровьем покинул расположение сборной и отправился в Киев.