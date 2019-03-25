Україна втратила нападника перед матчем з Люксембургом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Збірна України з футболу отримала другу кадрову втрату перед другим туром відбору на чемпіонат Європи-2020, повідомляє УНН з посиланням на ФФУ.
У майбутньому протистоянні не зможе взяти участь представник турецького “Кайсеріспору” Артем Кравець, в якого спазмував м’яз гомілки. Нападник не зможе допомогти команді в матчі й ввечері залишив розташування “синьо-жовтих”.
Примітно, що Кравець почав виступи за дорослу збірну України з 2011 року і за цей проміжок відіграв 22 матчі та забив 8 голів.
Як повідомляв УНН, півзахисник Марлос також через проблеми зі здоров’ям покинув табір збірної і відправився до Києва.