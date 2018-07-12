Украина потеряла четыре позиции в рейтинге скорости интернета
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Украина заняла 58 место среди 200 стран в рейтинге скорости интернета, опустившись на четыре позиции по сравнению с результатами прошлого года. Об этом свидетельствуют данные отраслевого агентства Cable.co.uk., передает УНН.
В частности, по данным аналитиков, средняя скорость соединения по стране составляет 11,28 Мбит/с. Прошлогодний показатель в 8,18 Мбит/с принес Украине 54 место.
Отметим, что рост скорости интернета произошел по всему миру, поэтому несмотря на то, что что средняя скорость по Украине выросла на 3,1 Мбит/с, страна потеряла позиции.
В десятку лидеров попали такие страны как Сингапур (60,39 Мбит/с), Швеция (46 Мбит/с), Дания (43,99 Мбит/с), Норвегия (40,12 Мбит/с), Румыния (38,6 Мбит/с), Бельгия (36,71 Мбит/с), Нидерланды (35,95 Мбит/с), Люксембург (35,14 Мбит/с), Венгрия (34,01 Мбит/с), Джерси (30,9 Мбит/с).
Россия заняла 47 место рейтинга со скоростью 13,51 Мбит/с.
Напомним, Украина на 7 ступенек поднялась в глобальном рейтинге инноваций 2018 года.