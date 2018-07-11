Україна покращила свою позицію у рейтингу інновацій

“Україна піднялася на 7 сходинок у Глобальному індексі інновацій-2018 і посіла 43 місце”, — йдеться у повідомленні.

До першої десятки потрапили: Швейцарія, Нідерланди, Швеція, Великобританія, Сінгапур, США, Фінляндія, Данія, Німеччина, Ірландія.

Росія посіла 46 сходинку рейтингу. А останнє 126-е місце Ємен.

Нагадаємо, Мінекономрозвитку і МОН домовилися про розподіл повноважень у сфері інновацій. Так, МОН формуватиме інноваційне середовище в навчальних і наукових закладах, а Мінекономрозвитку забезпечить умови для комерціалізації винаходів.

Раніше повідомлялось, що у травні Україна опустилася з 13-го на 14-е місце в рейтингу світових виробників сталі.