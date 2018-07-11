Україна покращила свою позицію у рейтингу інновацій
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Україна на 7 сходинок піднялася у глобальному рейтингу інновацій 2018 року. Про це повідомили у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі, передає УНН.
“Україна піднялася на 7 сходинок у Глобальному індексі інновацій-2018 і посіла 43 місце”, — йдеться у повідомленні.
До першої десятки потрапили: Швейцарія, Нідерланди, Швеція, Великобританія, Сінгапур, США, Фінляндія, Данія, Німеччина, Ірландія.
Росія посіла 46 сходинку рейтингу. А останнє 126-е місце Ємен.
Нагадаємо, Мінекономрозвитку і МОН домовилися про розподіл повноважень у сфері інновацій. Так, МОН формуватиме інноваційне середовище в навчальних і наукових закладах, а Мінекономрозвитку забезпечить умови для комерціалізації винаходів.
Раніше повідомлялось, що у травні Україна опустилася з 13-го на 14-е місце в рейтингу світових виробників сталі.