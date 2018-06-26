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Україна опустилася на 14 місце в рейтингу виробників сталі

Україна опустилася на 14 місце в рейтингу виробників сталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. У травні Україна опустилася з 13-го на 14-е місце в рейтингу світових виробників сталі. Про це свідчать дані Всесвітньої асоціації виробників сталі (Worldsteel), передає УНН.

Зокрема, за даними асоціації, Україна за підсумками роботи металургійних підприємств в травні 2018 року наростила виробництво сталі на 2,9% до 1,695 млн тонн у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. Однак це не дозволило їй утримати позицію в рейтингу і країна опустилася з 13-го на 14-е місце в рейтингу 64 країн — основних світових виробників сталі.

Також, згідно з даними Worldsteel, в травні (в порівнянні з травнем минулого року) виплавку сталі наростили практично всі країни першої десятки, крім Бразилії.

В першу десятку в травні увійшли:

  • Китай (81,127 млн ​​тонн, зростання на 8,9%);
  • Японія (9,093 млн тонн, + 1,8%);
  • Індія (8,822 млн тонн, + 7,6%);
  • США (7,107 млн ​​тонн, + 3%);
  • Росія (6,230 млн тонн, + 6%);
  • Південна Корея (6,227 млн ​​тонн, + 3%);
  • Німеччина (3,9 млн тонн, + 2,6%);
  • Туреччина (3,325 млн тонн, + 0,5%);
  • Бразилія (2,678 млн тонн, −8,6%);
  • Італія (2,180 млн тонн, + 3,7%).

За ними слідують Іран (2,015 млн тонн, +12,4%), Мексика (1,8 млн тонн, +3,4%), Тайвань (КНР, 1,715 млн тонн, −14,4%) і Україна (1,695 млн тонн, +2,9%).

Всього в травні 2018 року 64 країни виробили 154,856 млн тонн сталі, що на 6,6% більше, ніж в травні 2017 року.

Нагадаємо, в січні-травні 2018 року промислове виробництво в Україні зросло на 2,6% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

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