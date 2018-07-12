Україна втратила чотири позиції у рейтингу швидкості інтернету
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Україна посіла 58 місце серед 200 країн у рейтингу швидкості інтернету, опустившись на чотири позиції, порівняно із результатами минулого року. Про це свідчать дані галузевого агентства Cable.co.uk., передає УНН.
Зокрема, за даним аналітиків, середня швидкість з’єднання по країні становить 11,28 Мбіт/с. Минулорічний показник в 8,18 Мбіт/с приніс Україні 54 місце.
Зауважимо, що зростання швидкості інтернету відбулось по всьому світу, тому незважаючи на те, що що середня швидкість по Україні зросла на 3,1 Мбіт/с, країна втратила позиції.
До десятки лідерів потрапили такі країни як: Сінгапур (60,39 Мбіт/с), Швеція (46 Мбіт/с), Данія (43,99 Мбіт/с), Норвегія (40,12 Мбіт/с), Румунія (38,60 Мбіт/с), Бельгія (36,71 Мбіт/с), Нідерланди (35,95 Мбіт/с), Люксембург (35,14 Мбіт/с), Угорщина (34,01 Мбіт/с), Джерсі (30,90 Мбіт/с).
Росія посіла 47 місце рейтингу зі швидкістю 13,51 Мбіт/с.
Нагадаємо, Україна на 7 сходинок піднялася у глобальному рейтингу інновацій 2018 року.