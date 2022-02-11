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Украина признала Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении в грузинском заключении - омбудсмен

Украина признала Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении в грузинском заключении - омбудсмен

Киев • УНН

 • 20776 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Украина официально признала Михаила Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении в грузинском заключении. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram, передает УНН.

Детали

"Процессуальным руководителем Генеральной прокуратуры Украины во время досудебного следствия гражданина Украины, председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили признан потерпевшим в соответствии со статьей 55 Уголовного процессуального кодекса Украины", - написала Денисова.

По ее словам, 14 января 2022 года было начато производство по факту совершения преступления против Михаила Саакашвили, предусмотренного частью 3 статьи 365 Уголовного Кодекса Украины, а именно превышение служебных полномочий работниками правоохранительных органов Грузии во время содержания гражданина Украины Саакашвили.

"Признание Михаила Саакашвили потерпевшим произошло с учетом того, что ему нанесен физический и моральный ущерб неправомерными действиями работников правоохранительных органов Грузии.

Указанный процессуальный статус дает основания Михаилу Саакашвили в дальнейшем воспользоваться своими правами как потерпевшего на различных стадиях уголовного производства в порядке, предусмотренном статьей 56 указанного Кодекса", - добавила омбудсмен.

По словам Денисовой, дело Саакашвили и в дальнейшем будет находится на его контроле.

Что было раньше

Саакашвили, против которого в Грузии есть несколько уголовных дел, задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщали, что он незаконно пересек границу страны. Бывший грузинский лидер голодал 50 дней в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.

Так, 8 ноября из-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили перевели в больницу при тюрьме в Глданском районе Тбилиси.

Группа врачей по инициативе омбудсмена Грузии Нино Ломджарии обследовала заключенного Саакашвили и осмотрела условия тюремной больницы. В заключении отметили, что из-за длительной голодовки у Саакашвили развились судороги, вызванные энцефалопатией Вернике — серьезное заболевание мозга, вследствие которого можно впасть в кому.

19 ноября Саакашвили перевезли из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори. После этого бывший президент Грузии прекратил голодовку. В военном госпитале он находился в отделении интенсивной терапии, а затем проходил курс реабилитации.

При этом медики призвали власти Грузии немедленно перевести заключенного в многопрофильную высокотехнологичную больницу для проведения исследований головного мозга.

Однако 30 декабря стало известно, что Саакашвили из военного госпиталя перевезли обратно в тюрьму в Рустави.

12 января Саакашвили посетил украинский консул.

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