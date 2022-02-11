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Україна визнала Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження у грузинському ув’язненні - омбудсмен

Україна визнала Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження у грузинському ув’язненні - омбудсмен

Київ • УНН

 • 20778 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Україна офіційно визнала Михайла Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження у грузинському ув’язненні. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова у Telegram, передає УНН.

Деталі

"Процесуальним керівником Генеральної прокуратури України під час досудового слідства громадянина України, Голову Виконавчого комітету Національної ради реформ України Михайла Саакашвілі визнано потерпілим відповідно до статті 55 Кримінального процесуального кодексу України", - написала Денісова.

За її словами, 14 січня 2022 року було розпочато провадження за фактом вчинення злочину проти Міхеіла Саакашвілі, передбаченого частиною 3 статті 365 Кримінального Кодексу України, а саме перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів Грузії під час утримання громадянина України Саакашвілі.

"Визнання Михайла Саакашвілі потерпілим відбулося з урахуванням того, що йому завдано фізичної та моральної шкоди неправомірними діями працівників правоохоронних органів Грузії.

Зазначений процесуальний статус дає підстави Михайла Саакашвілі в подальшому скористатися своїми правами як потерпілого на різних стадіях кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 56 зазначеного Кодексу", - додала омбудсмен.

За словами Денісової, справа Саакашвілі і надалі перебуває на її контролі.

Що було раніше

Саакашвілі, проти якого у Грузії є кілька кримінальних справ, затримали 1 жовтня у Тбілісі. Повідомляли, що він незаконно перетнув кордон країни. Колишній грузинський лідер голодував 50 днів на знак протесту, бо вважає себе політв’язнем.
Так, 8 листопада через погіршення стану здоров’я Саакашвілі перевели до лікарні під час в’язниці у Глданському районі Тбілісі.

Група лікарів з ініціативи омбудсмена Грузії Ніно Ломджарії обстежила ув’язненого Саакашвілі та оглянула умови тюремної лікарні. Наприкінці зазначили, що через тривале голодування у Саакашвілі розвинулися судоми, викликані енцефалопатією Верніке — серйозне захворювання мозку, внаслідок якого можна впасти в кому.

19 листопада Саакашвілі перевезли з тюремної лікарні у військовий шпиталь у Горі. Після цього колишній президент Грузії припинив голодування. У військовому шпиталі він перебував у відділенні інтенсивної терапії, а потім проходив курс реабілітації.

При цьому медики закликали владу Грузії негайно перевести ув’язненого до багатопрофільної високотехнологічної лікарні для проведення досліджень головного мозку.

Проте 30 грудня стало відомо, що Саакашвілі з військового шпиталю перевезли назад до в’язниці Руставі.

12 січня Саакашвілі відвідав український консул.

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