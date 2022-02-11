Україна визнала Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження у грузинському ув’язненні - омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Україна офіційно визнала Михайла Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження у грузинському ув’язненні. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова у Telegram, передає УНН.
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"Процесуальним керівником Генеральної прокуратури України під час досудового слідства громадянина України, Голову Виконавчого комітету Національної ради реформ України Михайла Саакашвілі визнано потерпілим відповідно до статті 55 Кримінального процесуального кодексу України", - написала Денісова.
За її словами, 14 січня 2022 року було розпочато провадження за фактом вчинення злочину проти Міхеіла Саакашвілі, передбаченого частиною 3 статті 365 Кримінального Кодексу України, а саме перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів Грузії під час утримання громадянина України Саакашвілі.
"Визнання Михайла Саакашвілі потерпілим відбулося з урахуванням того, що йому завдано фізичної та моральної шкоди неправомірними діями працівників правоохоронних органів Грузії.
Зазначений процесуальний статус дає підстави Михайла Саакашвілі в подальшому скористатися своїми правами як потерпілого на різних стадіях кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 56 зазначеного Кодексу", - додала омбудсмен.
За словами Денісової, справа Саакашвілі і надалі перебуває на її контролі.
Що було раніше
Саакашвілі, проти якого у Грузії є кілька кримінальних справ, затримали 1 жовтня у Тбілісі. Повідомляли, що він незаконно перетнув кордон країни. Колишній грузинський лідер голодував 50 днів на знак протесту, бо вважає себе політв’язнем.
Так, 8 листопада через погіршення стану здоров’я Саакашвілі перевели до лікарні під час в’язниці у Глданському районі Тбілісі.
Група лікарів з ініціативи омбудсмена Грузії Ніно Ломджарії обстежила ув’язненого Саакашвілі та оглянула умови тюремної лікарні. Наприкінці зазначили, що через тривале голодування у Саакашвілі розвинулися судоми, викликані енцефалопатією Верніке — серйозне захворювання мозку, внаслідок якого можна впасти в кому.
19 листопада Саакашвілі перевезли з тюремної лікарні у військовий шпиталь у Горі. Після цього колишній президент Грузії припинив голодування. У військовому шпиталі він перебував у відділенні інтенсивної терапії, а потім проходив курс реабілітації.
При цьому медики закликали владу Грузії негайно перевести ув’язненого до багатопрофільної високотехнологічної лікарні для проведення досліджень головного мозку.
Проте 30 грудня стало відомо, що Саакашвілі з військового шпиталю перевезли назад до в’язниці Руставі.
12 січня Саакашвілі відвідав український консул.