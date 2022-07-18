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"Украина вышла из очередного соглашения СНГ! Речь идет о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах. За – 327 нардепов", - написал Гончаренко.

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Ранее

Украина официально вышла из соглашения об основных направлениях сотрудничества государств — участниц Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей.