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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 32441 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 78270 перегляди

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Україна вийшла з чергової угоди СНД

Україна вийшла з чергової угоди СНД

Київ • УНН

 • 202989 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Україна вийшла з чергової угоди СНД. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, передає УНН.

Цитата

"Україна вийшла з чергової угоди СНД! Мова йде про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах. За - 327 нардепів", - написав Гончаренко.

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Україна офіційно вийшла з угоди про основні напрями співробітництва держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі захисту прав споживачів.

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