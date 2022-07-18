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"Україна вийшла з чергової угоди СНД! Мова йде про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах. За - 327 нардепів", - написав Гончаренко.

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Україна офіційно вийшла з угоди про основні напрями співробітництва держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі захисту прав споживачів.