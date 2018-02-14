Украина тратит 130 млрд грн на обслуживание внешних долгов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. На обслуживание внешних долгов Украина тратит 130 млрд грн. Об этом на заседании правительства сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Сегодня мы тратим 130 млрд грн на обслуживание внешних долгов", - подчеркнул В.Гройсман.
Как добавил глава правительства, к сожалению, сегодня Украина не может самостоятельно развивать свою экономику без внешней поддержки.
Причинами этого стало то, что на протяжении 2007-2013 годов Украина нарастила внешний государственный долг на 46 млрд долларов - с 14 до 60 млрд.
"При этом, в 2014-2017 годах мы нарастили только 5 млрд долларов долгов", - отметил В.Гройсман.
Напомним, Премьер пообещал, что зарплаты и пенсии украинцев будут расти быстрее цен.