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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 89635 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100558 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100969 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 114233 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102619 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105484 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112392 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина тратит 130 млрд грн на обслуживание внешних долгов

Украина тратит 130 млрд грн на обслуживание внешних долгов

Киев  •  УНН

 • 7938 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. На обслуживание внешних долгов Украина тратит 130 млрд грн. Об этом на заседании правительства сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"Сегодня мы тратим 130 млрд грн на обслуживание внешних долгов", - подчеркнул В.Гройсман.

Как добавил глава правительства, к сожалению, сегодня Украина не может самостоятельно развивать свою экономику без внешней поддержки.

Причинами этого стало то, что на протяжении 2007-2013 годов Украина нарастила внешний государственный долг на 46 млрд долларов - с 14 до 60 млрд.

"При этом, в 2014-2017 годах мы нарастили только 5 млрд долларов долгов", - отметил В.Гройсман.

Напомним, Премьер пообещал, что зарплаты и пенсии украинцев будут расти быстрее цен.

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