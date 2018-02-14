Україна витрачає 130 млрд грн на обслуговування зовнішніх боргів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. На обслуговування зовнішніх боргів Україна витрачає 130 млрд грн. Про це на засіданні уряду повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні ми витрачаємо 130 млрд грн на обслуговування зовнішніх боргів", - підкреслив В.Гройсман.
Як додав очільник уряду, на жаль, сьогодні Україна не може самостійно розвивати свою економіку без зовнішньої підтримки.
Причинами цього стало те, що упродовж 2007-2013 років Україна наростила зовнішній державний борг на 46 млрд доларів - з 14 до 60 млрд.
"При цьому, у 2014-2017 роках ми наростили лише 5 млрд доларів боргів", - зауважив В.Гройсман.
Нагадаємо, Прем'єр пообіцяв, що зарплати та пенсії українців зростатимуть швидше за ціни.