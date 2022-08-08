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Украина приветствует прекращение огня между Израилем и сектором Газа

Украина приветствует прекращение огня между Израилем и сектором Газа

Киев • УНН

 • 120420 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что Украина приветствует прекращение огня между Израилем и сектором Газа. Об этом он сообщил в Twitter, информирует УНН.

Цитата

«Украина приветствует прекращение огня между Израилем и сектором Газа. Все стороны должны выполнять свои обязательства и воздерживаться от действий, которые могут поставить под угрозу жизнь гражданского населения», - написал Николенко.

Дополнение

Израиль отменяет все ограничения по безопасности, введенные в течение нескольких дней боев с палестинским "Исламским джихадом", в связи с соблюдением режима прекращения огня между страной и базирующейся в Газе группировкой.

Атаки произошли на фоне роста напряженности на палестинских территориях после задержания Бассама аль-Саади в ходе израильского рейда в оккупированном городе Дженин на Западном берегу в начале прошлой недели.

Израильская армия заявила, что наступление в Газе может занять неделю. Но глава службы внутренней разведки Израиля Шин Бет в воскресенье рекомендовал прекратить наступление в Газе, заявив, что оно достигло своих целей, нанеся тяжелый удар по террористической группировке.

Перемирие между Израилем и "Исламским джихадом", заключенное при посредничестве Египта, вступило в силу в 23:30, 7 августа.

По данным Министерства здравоохранения, по меньшей мере 31 палестинец был убит, в том числе шестеро детей и четыре женщины, и более 275 человек получили ранения в результате израильского наступления.

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