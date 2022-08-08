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Израиль отменяет все ограничения по безопасности в связи с прекращением огня в Газе

Израиль отменяет все ограничения по безопасности в связи с прекращением огня в Газе

Киев • УНН

 • 128687 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Израиль отменяет все ограничения по безопасности, введенные в течение нескольких дней боев с палестинским "Исламским джихадом", в связи с соблюдением режима прекращения огня между страной и базирующейся в Газе группировкой. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

В понедельник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о постепенной отмене мер безопасности, включая открытие дорог у границы с Газой. Они были перекрыты с прошлой недели, после того, как Израиль арестовал лидера "Исламского джихада" Бассама аль-Саади.

ЦАХАЛ также заявил, что жителям общин в Секторе Газы больше не нужно оставаться у бомбоубежищ, а регулярное железнодорожное сообщение между южными городами Ашкелон и Сдерот должно возобновиться в полдень. Региональный совет Эшколь в Южном округе Израиля сообщил о "полном возвращении к привычной жизни", в частности отменены ограничения на массовые собрания и могут возобновиться образовательная деятельность, сельскохозяйственные работы.

Кроме того, военный представитель палестинцев объявил, что пункты пропуска между Израилем и Газой будут снова открыты для гуманитарных целей после оценки ситуации с безопасностью.

Дополнение

Атаки произошли на фоне роста напряженности на палестинских территориях после задержания Бассама аль-Саади в ходе израильского рейда в оккупированном городе Дженин на Западном берегу в начале прошлой недели.

Израильская армия заявила, что наступление в Газе может занять неделю. Но глава службы внутренней разведки Израиля Шин Бет в воскресенье рекомендовал прекратить наступление в Газе, заявив, что оно достигло своих целей, нанеся тяжелый удар по террористической группировке.

Перемирие между Израилем и "Исламским джихадом", заключенное при посредничестве Египта, вступило в силу в 23:30, 7 августа.

По данным Министерства здравоохранения, по меньшей мере 31 палестинец был убит, в том числе шестеро детей и четыре женщины, и более 275 человек получили ранения в результате израильского наступления.

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