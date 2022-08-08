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Ізраїль скасовує всі безпекові обмеження у зв'язку з припиненням вогню в Газі

Ізраїль скасовує всі безпекові обмеження у зв'язку з припиненням вогню в Газі

Київ • УНН

 • 128694 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Ізраїль скасовує усі безпекові обмеження, введені протягом кількох днів боїв із палестинським "Ісламським джихадом", у зв’язку з дотриманням режиму припинення вогню між країною й угрупуванням, що базується в Газі. Про це пише УНН з посиланням на The Times of Israel.

Деталі

У понеділок Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про поступове скасування заходів безпеки, включаючи відкриття доріг біля кордону з Газою. Вони були перекриті з минулого тижня, після того, як Ізраїль заарештував лідера "Ісламського джихаду" Бассама аль-Сааді.

ЦАХАЛ також заявив, що жителям громад у Секторі Гази більше не потрібно залишатися біля бомбосховищ, а регулярне залізничне сполучення між південними містами Ашкелон і Сдерот має відновитися опівдні. Регіональна рада Ешколь у Південному окрузі Ізраїлю повідомила про "повне повернення до звичного життя", зокрема скасовано обмеження на масові зібрання та можуть відновитися освітня діяльність, сільськогосподарські роботи.

Окрім того, військовий представник палестинців оголосив, що пункти пропуску між Ізраїлем і Газою будуть знову відкриті для гуманітарних цілей після оцінки ситуації з безпекою.

Доповнення

Атаки відбулися на тлі зростання напруженості на палестинських територіях після затримання Бассама аль-Сааді в ході ізраїльського рейду в окупованому місті Дженін на Західному березі на початку минулого тижня.

Ізраїльська армія заявила, що наступ у Газі може тривати тиждень. Але глава служби внутрішньої розвідки Ізраїлю Шин Бет у неділю рекомендував припинити наступ у Газі, заявивши, що наступ досяг своїх цілей, завдавши важкого удару по угрупованню.

Перемир'я між Ізраїлем та "Ісламським джихадом", укладене за посередництва Єгипту, набуло чинності о 23:30, 7 серпня.

За даними Міністерства охорони здоров'я, щонайменше 31 палестинця було вбито, у тому числі шістьох дітей і чотири жінки, і понад 275 осіб отримали поранення в результаті ізраїльського наступу.

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