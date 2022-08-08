Україна вітає припинення вогню між Ізраїлем та сектором Газа
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що Україна вітає припинення вогню між Ізраїлем та сектором Газа. Про це він повідомив у Twitter, інформує УНН.
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«Україна вітає припинення вогню між Ізраїлем та сектором Газа. Усі сторони повинні виконувати свої зобов'язання та утримуватись від дій, які можуть поставити під загрозу життя цивільного населення», - написав Ніколенко.
Доповнення
Ізраїль скасовує всі обмеження з безпеки, введені протягом кількох днів боїв з палестинським "Ісламським джихадом", у зв'язку з дотриманням режиму припинення вогню між країною та угрупуванням, що базується в Газі.
Атаки відбулися на тлі зростання напруженості на палестинських територіях після затримання Бассама аль-Сааді під час ізраїльського рейду в окупованому місті Дженін на Західному березі на початку минулого тижня.
Ізраїльська армія заявила, що наступ у Газі може тривати тиждень. Але глава служби внутрішньої розвідки Ізраїлю Шин Бет у неділю рекомендував припинити наступ у Газі, заявивши, що він досяг своїх цілей, завдавши важкого удару по терористичному угрупованню.
Перемир'я між Ізраїлем та "Ісламським джихадом", укладене за посередництва Єгипту, набуло чинності о 23:30, 7 серпня.
За даними Міністерства охорони здоров'я, щонайменше 31 палестинця було вбито, у тому числі шестеро дітей та чотири жінки, і понад 275 осіб отримали поранення внаслідок ізраїльського наступу.