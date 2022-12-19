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Украина приветствует "подотчетность" Конгрессу за оказанную помощь США – посол Маркарова

Украина приветствует "подотчетность" Конгрессу за оказанную помощь США – посол Маркарова

Киев • УНН

 • 609173 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Республиканцы в Конгрессе США призывают к более тщательному аудиту помощи Киеву. Посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью ABC News заявила, что "мы приветствуем прозрачность и подотчетность", передает УНН.

Что предшествовало

Два представителя республиканской партии США пообещали продолжить оказывать военную поддержку Украине, после того, как партия получит большинство в Палате представителей в январе 2023 года. При этом республиканцы будут тщательнее осуществлять надзор за поставками.

Конгрессмен Майкл Маккол заявил, что его партия усилит надзор и подотчетность военной помощи Киеву.

"Мы собираемся обеспечить больший надзор, прозрачность и подотчетность. Это доллары американских налогоплательщиков. Уменьшает ли это наше желание помочь украинскому народу в борьбе? Нет. Но мы собираемся делать это ответственным образом", - заявил Маккол.

В свою очередь старший республиканец в комитете по разведке Майк Тернер подверг критике тот факт, что только часть помощи в размере 40 миллиардов долларов, принятой Палатой представителей под руководством демократов в мае, была направлена непосредственно на вооружение Украины. По его словам, он поддержит поставку дальнобойного оружия в Украину, поскольку это необходимо для того, чтобы война не была затяжной.

Цитата

"Мы работаем с Конгрессом на очень сильной двухпартийной основе… И уже существует ряд систем. Система НАТО по системам безопасности, а также полная отчетность по бюджетной поддержке", - сказала посол.

"Итак, мы с нетерпением ждем продолжения этого. И действительно мы рассчитываем на постоянную поддержку Конгресса, особенно в 2023 году".

Детали

Только в 2022 году администрация Байдена и законодатели уже направили почти 50 миллиардов долларов на помощь Украине. Конгресс может добавить больше государственного финансирования в поддержку мира в Украине в конце этого года.

Администрация Байдена утверждает, что уже предпринимаются усилия по обеспечению надлежащего управления денежными средствами и боеприпасами, и Конгресс поручил надзорным органам в Государственном департаменте и Пентагоне также отслеживать помощь.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский уже несколько месяцев просит у президента Джо Байдена системы противоракетной обороны Patriot.

Украинские официальные лица заявили, что эти передовые системы ПВО необходимы в ответ на интенсивные ракетные удары россии. Как стало известно на прошлой неделе, системы обороны могут быть в ближайшее время переданы из США Украине.

"В последние два месяца... происходит массированная атака на гражданскую инфраструктуру: 50% энергии энергосистемы уничтожено. Мы должны это остановить. И единственный способ сделать это – увеличить численность ПВО по всей Украине", - сказала Маркарова.

"Это очень цинично с их стороны. Я имею в виду, что они напали на мирную страну", - заявила Маркарова, добавив, что россия совершает "военные преступления".

Маркарова сказала, что основное внимание следует уделить победе в войне и привлечению к ответственности путина и других российских официальных лиц.

"Мы просто должны быть активными и вместе, со всеми нашими друзьями и партнерами, мы благодарны за всю поддержку, которую мы получаем, чтобы продолжать соблюдать курс, освобождать территории и защищать Украину", - сказала она.

Маркарова вновь выступила с критикой незаконных действий россии.

"Все очень сложно. И, наконец, мы платим более высокую цену за освобождение нашей земли и нашего народа, - сказала Маркарова. - Но другого выхода нет, потому что мы знаем, что происходит под российской оккупацией. Они убивают, пытают и уничтожают украинцев".

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