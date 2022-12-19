Україна вітає "підзвітність" Конгресу за надану допомогу США - посол Маркарова

Що передувало

Два представники республіканської партії США пообіцяли продовжити надавати військову підтримку Україні, після того, як партія отримає більшість у Палаті представників у січні 2023. При цьому республіканці ретельніше здійснюватимуть нагляд за поставками.

Конгресмен Майкл Маккол заявив, що його партія посилить нагляд та підзвітність військової допомоги Києву.

"Ми збираємося забезпечити більший нагляд, прозорість та підзвітність. Це долари американських платників податків. Чи зменшує це наше бажання допомогти українському народу у боротьбі? Ні. Але ми збираємося робити це відповідальним чином", - заявив Маккол.

У свою чергу старший республіканець у комітеті з розвідки Майк Тернер розкритикував той факт, що тільки частина допомоги у розмірі 40 мільярдів доларів, прийнятої Палатою представників під керівництвом демократів у травні, була спрямована безпосередньо на озброєння України. За його словами, він підтримає постачання далекобійної зброї в Україну, оскільки це необхідно для того, щоб війна не була затяжною.

Цитата

"Ми працюємо з Конгресом на дуже сильній двопартійній основі… І вже існує низка систем. Система НАТО з систем безпеки, а також повна звітність щодо бюджетної підтримки", - сказала посол.

"Отже, ми з нетерпінням чекаємо на продовження цього. І насправді ми дійсно розраховуємо на постійну підтримку Конгресу, особливо у 2023 році".

Деталі

Лише 2022 року адміністрація Байдена та законодавці вже спрямували майже 50 мільярдів доларів на допомогу Україні. Конгрес може додати більше державного фінансування на підтримку миру в Україні наприкінці цього року.

Адміністрація Байдена стверджує, що вже вживаються зусилля щодо забезпечення належного управління коштами та боєприпасами, і Конгрес доручив наглядовим органам у Державному департаменті та Пентагоні також відстежувати допомогу.

Окрім того, президент України Володимир Зеленський вже кілька місяців просить у президента Джо Байдена системи протиракетної оборони Patriot.

Українські офіційні особи заявили, що ці передові системи ППО необхідні у відповідь на інтенсивні ракетні удари росії. Як стало відомо минулого тижня, системи оборони можуть бути найближчим часом передані із США Україні.

"Протягом останніх двох місяців... відбувається масована атака на громадянську інфраструктуру: 50% енергії енергосистеми знищено. Ми маємо це зупинити. І єдиний спосіб зробити це – збільшити чисельність ППО по всій Україні", - сказала Маркарова.

"Це дуже цинічно з їхнього боку. Я маю на увазі, що вони напали на мирну країну", - заявила Маркарова, додавши, що росія вчиняє "військові злочини".

Маркарова сказала, що основну увагу слід приділити перемозі у війні та притягненню до відповідальності путіна та інших російських офіційних осіб.

"Ми просто маємо бути активними і разом, з усіма нашими друзями та партнерами, ми вдячні за всю підтримку, яку ми отримуємо, щоб продовжувати дотримуватися курсу, звільняти території та захищати Україну", - сказала вона.

Маркарова знову виступила із критикою незаконних дій росії.

"Все дуже складно. І, зрештою, ми платимо вищу ціну за визволення нашої землі та нашого народу, - сказала Маркарова. - Але іншого виходу немає, тому що ми знаємо, що відбувається під російською окупацією. Вони вбивають, катують та знищують українців".