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Украина выступает за расширение "зерновой инициативы" на порты "Николаев" и "Ольвия" - Премьер

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. Украина выступает за расширение инициативы по экспорту зерна на другие украинские порты. Об этом во время брифинга сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Украина выступает за расширение инициативы по экспорту зерна на другие порты. В частности, порты «Николаев» и «Ольвия» в Николаевской области. Мы рассчитываем на поддержку наших партнеров в этом вопросе», – заявил Шмыгаль.

Детали

В рамках "зерновой инициативы" уже отправлено 544 судна из 13,9 млн тонн украинского продовольствия в страны Африки, Азии и Европы.

Он также добавил, что в рамках инициативы Президента Владимира Зеленского программы "Зерно из Украины" планируется отправить 60 кораблей с зерном в страны Африки и Азии.

Контекст

При посредничестве Турции было заключено соглашение о возобновлении экспорта украинской аграрной продукции Черным морем, которое было прервано из-за полномасштабной агрессивной войны россии против Украины. По условиям соглашения экспорт может осуществляться из трех портов: «Одесса», «Черноморск» и «Южный».

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