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Україна виступає за розширення "зернової ініціативи" на порти "Миколаїв" та "Ольвія" - Прем’єр

Україна виступає за розширення "зернової ініціативи" на порти "Миколаїв" та "Ольвія" - Прем’єр

Київ • УНН

 • 2806874 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Україна виступає за розширення ініціативи з експорту зерна на інші українські порти. Про це під час брифінгу повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Україна виступає за розширення ініціативи з експорту зерна на інші порти. Зокрема, порти «Миколаїв» та «Ольвія» в Миколаївській області. Ми розраховуємо на підтримку наших партнерів в цьому питанні», - заявив Шмигаль.

Деталі

У межах "зернової ініціативи" вже відправлено 544 судна із 13,9 млн тонн українського продовольства в країни Африки, Азії та Європи.

Він також додав, що в межах ініціативи Президента Володимира Зеленського програми "Зерно з України" планується відправити 60 кораблів з зерном у країни Африки та Азії.

Контекст

За посередництва Туреччини було укладено угоду про відновлення експорту української аграрної продукції Чорним морем, який було перервано через повномасштабну агресивну війну росії проти України. Наразі за умовами угоди експорт може здійснюватися з трьох портів: «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний».

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