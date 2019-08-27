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Украина производит все меньше свинины

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КИЕВ. 28 августа. УНН. За год в Украине производство свинины сократилось на 2,8%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Так, в январе-июле 2019 года было произведено 116 тыс. тонн свинины, что на 2,8% меньше, чем в январе-июле 2018 года.

В частности, в июле 2019 года в Украине было произведено 17,8 тыс. тонн свинины. Это на 2,8% больше, чем в июле 2018 года. По сравнению с июнем 2019 года производство свинины в Украине выросло на 9,3%.

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Речь идет о производстве свежей и охлажденной продукции (тушки, полутушки).

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Отметим, что сокращение производства свинины происходит, в том числе, и из-за эпидемии АЧС в Украине.

По словам политика Сергея Тригубенко, болезнь обусловила уничтожение более 32 тыс. голов свиней в прошлом году, и это только по официальным данным.

"На этом фоне рекордно вырос импорт свинины в Украину из-за границы. За прошлый год мы увеличили показатели импорта в 5 раз! И думаю, что это еще не предел. Относительно экспорта, то из-за АЧС в этом контексте мы фактически изолированы. За прошлый год Украина отправила в другие страны всего 1600 т свинины", - отметил он.

Добавим, что в этом году в Украине было зафиксировано уже 43 случая АЧС.

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