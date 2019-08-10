В Україні імпорт свинини перевищує експорт у 10 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У січні-липні 2019 року Україна імпортувала 13,5 тис. тонн свинини загальною вартістю 25,7 млн дол. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, передає УНН.
Так, головним постачальником свинини в Україну була Польща. З Польщі Україна імпортувала свинини на 12,4 млн дол.
Друге місце у списку належить Німеччині. У січні-квітні Україна завезла з Німеччини свинини на 5 млн дол.
На третьому місці - Нідерланди. За 7 місяців цього року Україна імпортувала з Нідерландів свинини на 2,6 млн дол.
Водночас, у січні-липні Україна поставила на експорт всього 1,1 тис. тонн свинини загальною вартістю 2,6 млн дол.
Таким чином, імпорт свинини перевищує експорт у 10 разів (у грошовому вираженні).
Як писав УНН, українці їдять втричі менше свинини, ніж європейці.
Зокрема, минулого року споживання свинини в країнах ЄС становило 45 кг на душу населення, у Китаї - 40 кг, в Росії - 30 кг, а в Україні — всього 15 кг.
Паралельно, ціни на свинину в нашій країні вже вищі, аніж в Європі. Серед причин цінового буму фахівці називають епідемію АЧС, а також збільшення обсягів імпорту свинини з-за кордону.
Зауважимо, що минулого року в Україні було зафіксовано 145 випадків АЧС, а цього річ - вже майже 40.
На переконання політика Сергія Тригубенка, контролери, в особі Держпродспоживслужби, неефективно та непрофесійно протистоять вірусу, і тому українські фермери продовжують зазнавати мільйонних збитків.