В Украине импорт свинины превышает экспорт в 10 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В январе-июле 2019 года Украина импортировала 13,5 тыс. тонн свинины общей стоимостью 25,7 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передает УНН.
Так, главным поставщиком свинины в Украине была Польша. Из Польши Украина импортировала свинины на 12,4 млн долл.
Второе место в списке принадлежит Германии. В январе-апреле Украина завезла из Германии свинины на 5 млн долл.
На третьем месте - Нидерланды. За 7 месяцев этого года Украина импортировала из Нидерландов свинины на 2,6 млн долл.
В то же время, в январе-июле Украина поставила на экспорт всего 1,1 тыс. тонн свинины общей стоимостью 2,6 млн долл.
Таким образом, импорт свинины превышает экспорт в 10 раз (в денежном выражении).
Как писал УНН, украинцы едят в три раза меньше свинины, чем европейцы.
В частности, в прошлом году потребление свинины в странах ЕС составило 45 кг на душу населения, в Китае - 40 кг, в России - 30 кг, а в Украине - всего 15 кг.
Параллельно, цены на свинину в нашей стране уже выше, чем в Европе. Среди причин ценового бума специалисты называют эпидемию АЧС, а также увеличение объемов импорта свинины из-за рубежа.
Отметим, что в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 случаев АЧС, а в этом году - уже почти 40.
По убеждению политика Сергея Тригубенко, контроллеры, в лице Госпродпотребслужбы, неэффективно и непрофессионально противостоят вирусу, и поэтому украинские фермеры продолжают испытывать миллионные убытки.