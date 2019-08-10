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В Украине импорт свинины превышает экспорт в 10 раз

В Украине импорт свинины превышает экспорт в 10 раз

Киев  •  УНН

 • 24056 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. В январе-июле 2019 года Украина импортировала 13,5 тыс. тонн свинины общей стоимостью 25,7 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передает УНН.

Так, главным поставщиком свинины в Украине была Польша. Из Польши Украина импортировала свинины на 12,4 млн долл.

Второе место в списке принадлежит Германии. В январе-апреле Украина завезла из Германии свинины на 5 млн долл.

На третьем месте - Нидерланды. За 7 месяцев этого года Украина импортировала из Нидерландов свинины на 2,6 млн долл.

В то же время, в январе-июле Украина поставила на экспорт всего 1,1 тыс. тонн свинины общей стоимостью 2,6 млн долл.

Таким образом, импорт свинины превышает экспорт в 10 раз (в денежном выражении).

Как писал УНН, украинцы едят в три раза меньше свинины, чем европейцы.

В частности, в прошлом году потребление свинины в странах ЕС составило 45 кг на душу населения, в Китае - 40 кг, в России - 30 кг, а в Украине - всего 15 кг.

Параллельно, цены на свинину в нашей стране уже выше, чем в Европе. Среди причин ценового бума специалисты называют эпидемию АЧС, а также увеличение объемов импорта свинины из-за рубежа.

Отметим, что в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 случаев АЧС, а в этом году - уже почти 40.

По убеждению политика Сергея Тригубенко, контроллеры, в лице Госпродпотребслужбы, неэффективно и непрофессионально противостоят вирусу, и поэтому украинские фермеры продолжают испытывать миллионные убытки.

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