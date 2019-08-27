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Україна виробляє все менше свинини

Україна виробляє все менше свинини

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. За рік в Україні виробництво свинини скоротилося на 2,8%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Так, у січні-липні 2019 року було вироблено 116 тис. тонн свинини, що на 2,8% менше, ніж в січні-липні 2018 року.

Зокрема, у липні 2019 року в Україні було вироблено 17,8 тис. тонн свинини. Це на 2,8% більше, ніж у липні 2018 року. У порівнянні з червнем 2019 року виробництво свинини в Україні зросло на 9,3%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні імпорт свинини перевищує експорт у 10 разів

Йдеться про виробництво свіжої та охолодженої продукції (тушки, напівтушки).

Дані наведено без урахування анексованого Росією Криму та Севастополя, а також окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Зауважимо, що скорочення виробництва свинини відбувається, в тому числі, і через епідемію АЧС в Україні.

За словами політика Сергія Тригубенка, хвороба зумовила знищення понад 32 тис. голів свиней в минулому році, і це тільки за офіційними даними.

"На цьому тлі рекордно виріс імпорт свинини в Україну з-за кордону. За минулий рік ми збільшили показники імпорту в 5 разів! І думаю, що це ще не межа. Щодо експорту, то через АЧС в цьому контексті ми фактично ізольовані. За минулий рік Україна відправила в інші країни всього 1600 т свинини", - зазначив він.

Додамо, що цьогоріч в Україні було зафіксовано вже 43 випадки АЧС.

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